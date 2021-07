Cosa è successo davvero sugli spalti dello stadio di Wembley durante la finale di Euro 2020 tra il principe William e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Se lo stanno chiedendo in molti dopo che nelle scorse ore è diventato virale sui social un video che immortala il mancato saluto tra l’erede al trono britannico e il nostro Capo dello Stato. In molti hanno accusato William di “snobbismo” o, addirittura, di essere poco sportivo dal momento che non si è congratulato con Mattarella per la vittoria dell’Italia.

La verità, però, è un’altra. Basta infatti guardare attentamente il filmato in questione per notare che il principe aveva provato ad avvicinarsi al Presidente mentre questo esultava e gioiva per la vittoria, ma era intervenuto l’ambasciatore italiano a Londra, Raffaele Trombetta. Stando a quanto riporta Il Messaggero, il diplomatico avrebbe detto a William che non poteva assolutamente avvicinarsi a Sergio Mattarella per due motivi:”Il primo per rispettare le norme anti-covid, il secondo perché ormai si era fatto tardi, e Mattarella avrebbe dovuto far rientro in Italia”.