“Come la grande Ferilli. Forza azzurri. La coppa è nostra”. Il riferimento di Emma Marrone è a quanto l’attrice si spogliò al Circo Massimo per festeggiare la Roma. Era il 2001. Vent’anni dopo, la cantante si spoglia per l’Italia che è campione d’Europa. Uno scatto dove si vede la bellissima Emma: luci e posa nascondo e mostrano quanto basta, i follower vanno in visibilio. La cantante è stata una delle prima a tornare in tour con le nuove misure di sicurezza, ancora date a Firenze (21 luglio) e a Napoli (23 luglio) per i live di “Fortuna”. Energia e positività.

