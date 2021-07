La coppa nei giardini del Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ringrazia gli Azzurri uno a uno perché “avete meritato al di là dei rigori” dimostrando di saper superare “tutti gli handicap” incontrati durante i 120 minuti della finale contro l’Inghilterra, dal gol subito a freddo al tifo dei 65mila di Wembley. In questo modo è stato “ricambiato l’affetto degli italiani” e reso “onore allo sport”, grazie anche alla qualità del gioco ha sottolineato il capo dello Stato. La Nazionale di Roberto Mancini, rientrata all’alba da Londra, è stata ricevuta dal capo dello Stato insieme a Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon domenica pomeriggio, per la cerimonia istituzionale dopo la vittoria degli Europei.

Una vittoria di gruppo, come ha sottolineato Mattarella, frutto di un “legame comune” che “vi ha unito in questo lungo percorso”. Nel suo saluto il presidente della Repubblica si è soffermato sui meriti del commissario tecnico, del portiere Gigi Donnarumma, eletto miglior calciatore dell’Europeo, di Gianluca Vialli perché “ha espresso in tv i sentimenti e l’emotività che tutti noi sentivamo” e ha quindi mandato un messaggio scherzoso a Leonardo Spinazzola, colpito da un infortunio dei quarti ma rimasto accanto al gruppo per la finale, perché “con le stampelle è riuscito a precedere tutti alla premiazione”. Quindi ha condiviso il pensiero (“Avremmo voluto fosse con noi”) rivolto dal capitano Giorgio Chiellini a Davide Astori, il difensore della Fiorentina deceduto il 4 marzo 2018. Il difensore, durante il suo intervento, ha sottolineato come si tratti del “successo di un gruppo” che “anche nei momenti di difficoltà non si è mai perso d’animo, sostenendosi a vicenda e anteponendo all’interesse del singolo il bene del collettivo”.

Gli Azzurri sono arrivati al Quirinale a bordo del pullman che si è mosso dall’hotel Parco dei Principi, quartiere generale della Nazionale a Roma, attraversando le vie del centro storico di Roma, accompagnati da due ali di folla lungo i marciapiedi. Le stesse scene si sono ripetute nel percorso dal Colle a Palazzo Chigi, dove ad attendere Chiellini e compagni c’è il presidente del Consiglio, Mario Draghi. L’Italia di Mancini – a differenza di quanto trapelato in un primo momento – riceverà anche un tributo pubblico organizzato nella Capitale: una parata sul bus scoperto, dopo le due cerimonie istituzionali, nonostante il Covid. Gli assembramenti in ogni caso si sono comunque verificati nel tragitto verso Quirinale e piazza Colonna.

Troppa la voglia di festeggiare la vittoria di un gruppo che non partiva tra i favoriti dell’Europeo. Mentre tutti pronosticavano una coppa in mano a Lloris, Busquets o magari lo stesso Kane, ad alzarla verso il cielo di Londra è stato Chiellini. A spingere la corsa azzurra verso la vittoria ci sono stati i miracoli di Donnarumma, la sicurezza dei centrali Chiellini (che stanotte ha dormito con la coppa come fece Fabio Cannavaro dopo il trionfo ai Mondiali del 2006) e Bonucci, le geometrie del professore del centrocampo Jorginho, al quale si può perdonare anche l’errore dal dischetto in finale, la fantasia di Insigne e l’esplosività di Federico Chiesa che proprio in questo torneo ha trovato la sua consacrazione definitiva a livello internazionale. E anche la presenza doppiamente fondamentale di Spinazzola: treno inarrestabile sulla fascia sinistra fino ai quarti di finale, stimolo in più per i suoi compagni dopo la rottura al tendine d’achille che ne ha frenato la corsa europea, ma solo sul campo di gioco.

“It’s coming Rome” è l’esultanza formato hashtag pubblicata sull’account ufficiale Twitter della Nazionale. Non uno sfottò, più una liberazione: gli Azzurri si sono trovati a gestire una settimana di massima pressione, fuori casa, col pubblico di Wembley tutto contro, con la stampa inglese e i tifosi locali che hanno martellato sul ritornello “It’s coming home”, in riferimento al “calcio”, un’infausta previsione sbagliata che adesso si rivolta loro contro. E dopo la spregiudicatezza della vigilia, è il profilo ufficiale della nazionale guidata da Southgate a cercare di rinfrancare i propri tifosi: “Abbiamo fatto un po’ di storia, ma non siamo riusciti a realizzare l’unica cosa che tutti noi sogniamo. Ma il calcio va oltre i trofei, e lo abbiamo visto per tutta l’estate. Il calcio torna a casa? Forse è sempre stato qui”.