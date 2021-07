Berrettini-Djokovic, la cronaca in diretta della finale di Wimbledon: la risposta di Nole, 1-1

Matteo Berrettini sfida Novak Djokovic sull’erba del centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club nella finale di Wimbledon. Per la prima volta nella storia del più prestigioso torneo di tennis, un italiano scende in campo per conquistare il titolo. Il 25enne romano, numero 9 al mondo, sfida il primo nella classifica del ranking Atp che va alla caccia del suo ventesimo Slam. Il tennista serbo e quello romano si sono affrontati due volte in carriera con altrettante vittorie di Djokovic.

IL LIVE – 3° SET (Clicca in fondo su “Avanti” per la cronaca degli altri set)

QUINTO GAME

Berrettini al servizio per restare nel set: parte bene, 15-0. Altro gran servizio del romano: 30-0.

QUARTO GAME: Djokovic sale 3-1

Primi 15-0 per Berrettini, con Nole che la manda rete. Parità a 15. Ace del serbo sulla riga: 30-15. Dritto lungo di Berrettini: 40-15. Matteo sulla riga, Djokovic risponde in rete. Ancora sulla riga, Matteo va 40-40 col dritto. Grande giocata di Nole in attacco a rete: vantaggio. Prima di servizio potente e angolata: 3-1 Djokovic.

TERZO GAME: break di Djokovic, va 2-1

Berrettini al servizio. Djokovic si prende i primi 15. Lungo il dritto di Matteo, 0-30. Lungolinea fuori misura del serbo: 15-30. Pallonetto di Nole, risposta in smash di Berrettini: 30-30. Che errore di Matteo sotto rete: palla break per il numero uno al mondo. Break del serbo: è 2-1 per lui.

SECONDO GAME: Djokovic risponde, è 1-1

Primi 15 di Nole dal servizio. Poi va 30-0. Djokovic costringe Berrettini nell’angolo, fino all’errore dell’italiano: 40-0. Partenza col botto per entrambi al servizio: 1-1.

PRIMO GAME: 1-0 Berrettini che lascia Nole a zero

Parte Berrettini al servizio: subito 15-0. Ancora Matteo per il 30-0. Servizio e dritto per l’azzurro: 40-0. Inizio perfetto dell’azzurro: 1-0.