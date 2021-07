È tutto pronto: il grande giorno è arrivato. Matteo Berrettini e Novak Djokovic sono pronti a sfidarsi oggi, 11 luglio, alle ore 15 sul campo entrale dell’All England Club. Dove vedere il match? La finale di Wimbledon potrà essere seguita dagli abbonati Sky sui canali Sky Sport 1, Sky Sport Tennis, Sky Sport (201, 205 dell’emittente satellitare, 472, 482 del digitale terrestre) e in streaming su NOW. E il match sarà anche visibile in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Infine il canale Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) trasmetterà il match ma in differita, dalle ore 21.

L’attesa è tanta: Matteo Berrettini è diventato infatti il terzo italiano di sempre a raggiungere una finale di uno Slam dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, il primo a riuscirci a Wimbledon. Il giovane tennista romano vuole scrivere la storia e tutta Italia fa il tifo per lui.