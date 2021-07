“Ho tifato dal primo minuto per gli Azzurri, per me un sogno essere qui e aver partecipato alla finale di Wimbledon, contro Djokovic che mi ha fatto sudare parecchio. Spero di poter tornare con un trofeo più importante e rendere tutti orgogliosi“. Così Matteo Berrettini nel suo intervento al Quirinale dove il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto sia la Nazionale dopo il trionfo agli Europei sia il tennista romano reduce dalla finale di Wimbledon. Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, e Berrettini, al termine del suo intervento, hanno regalato una racchetta al presidente Mattarella.