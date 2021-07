Classe 1985, capelli scuri e una carriera da modella: parliamo di Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci dal 2011 e madre dei loro tre figli Lorenzo, Matteo e Matilda. E Lady Bonucci è protagonista di diversi tweet e commenti social in queste ore. Il motivo? Una sua ‘uscita hot’, via social. “Giorno 30 e rotti, ormai è erotica anche la mollica del pane“, ha scritto lei facendo riferimento alla mancanza del marito che non vede in quanto impegnato nell’Europeo. E non è la prima volta che Martina si lascia andare a una battuta di questo tipo. Già qualche mese fa aveva scritto: “I vostri ormoni sono in lockdown? I miei nemmeno un po’“.