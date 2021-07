Ospite di Francesca Fagnani nel programma di RaiDue Belve, nella puntata di ieri 9 luglio, Antonella Elia si è lasciata andare ad alcune rivelazioni. Sono in particolare quelle su Lele Mora ad essere rimbalzate molto su siti e social: “Mi ha fatto fare scelte sbagliate – ha raccontato – Spremuta e gettata come un limone“. E poi ancora: “Forse perché non ho lucidità sufficiente per fare delle scelte soppesate, credo a tutto, se mi parli in cinque minuti mi convinci di qualsiasi cosa, sono debole”. E quando la conduttrice le ha chiesto come mai, nonostante si sia cimentata in diversi impegni lavorativi, non abbia mai davvero sfondato, lei ha risposto: “Infatti mi rode parecchio: o sono nata per essere di serie b, forse non ho il talento, oppure faccio sempre le scelte sbagliate. Mi sa che sono una sfigata, pazza incontrollabile“.

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip è poi tornata a parlare dei genitori, morti quando lei era ancora giovane: “Sento sempre quella mancanza, quel dolore. Non è un buco nero, è una pelle sensibile… la pelle che brucia“. E poi ha concluso: “Non sono riuscita a costruire una famiglia, il nucleo familiare… io sono un animale selvaggio e solitario. Per questi lutti mi sono sempre sentita carente e inferiore”.