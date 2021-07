Azzurri a ritmo di Raffaella Carrà: la Nazionale italiana ha deciso di ricordare la regina della tv, innamorata del calcio e grande tifosa dell’Italia, scomparsa martedì a 78 anni. Per omaggiarla, la Federazione italiana giuoco calcio ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento, prima della semifinale dell’Europeo con la Spagna, “A far l’amore comincia tu”, una delle canzoni più amate e ballate della Carrà. Ecco il video, pubblicato da Rtl 102.5, con le note che risuonano dagli altoparlanti dello stadio di Wembley:

???? Il riscaldamento prepartita da #Wembley a ritmo di Raffaella Carrà ❤️ Raffaella sarà la 23esima giocatrice in campo stasera ????????#EURO2020 #ItaliaSpagna #RaffaellaCarra pic.twitter.com/jn5544MBmT — RTL 102.5 (@rtl1025) July 6, 2021