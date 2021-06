Il percorso positivo degli azzurri a Euro2020 sta favorendo interesse ed entusiasmo. Quattro vittorie su quattro per la squadra guidata da mister Mancini e una qualificazione ai quarti di finale in tasca. Entusiasmo dei tifosi, dicevamo, che Valentina Bisti, ex conduttrice di Unomattina e volto del Tg1, ha avuto modo di conoscere già qualche giorno fa quando era stata letteralmente travolta durante il collegamento da Piazza del Popolo nell’edizione delle 20, subito dopo la vittoria con il Galles.

Una scena diventata virale, ritenuta anche divertente, ma la giornalista si è lasciata andare a uno sfogo sul suo profilo Instagram, questa volta per quanto accaduto prima del match contro l’Austria, vinto per 2-1 ai supplementari. Bisti ha denunciato di essere stata aggredita da un gruppo di tifosi mentre realizzava un servizio sugli Europei: “Ieri prima del collegamento con il tg, alle mie spalle, si era radunato un piccolo gruppetto di persone. Poi con il passare dei minuti si sono aggiunti soprattutto giovani e bambini incitati dai genitori ad avvicinarsi alla giornalista e alla telecamera. Ho tentato di farli allontanare ma la situazione è degenerata tra urla e spintoni.”

“Il primo collegamento è saltato…mi sono spostata per cambiare postazione ma sono stata inseguita da una folla agguerrita che mi ha presa a parolacce perché non era riuscita a comparire in tv…alla fine ho trovato un angoletto riparato dove sono riuscita a collegarmi. Peccato perché tra i tifosi ho visto tantissima bella gente, sorridente, civile, innamorata dell’Italia che non sono riuscita a raccontare come avrei voluto,” ha concluso il suo racconto con un pizzico di amarezza.