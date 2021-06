La mia felicità: questo il titolo del brano che sancisce il ritorno di Rovazzi nel panorama musicale. E non è solo, accanto a lui uno dei big della musica italiana: Eros Ramazzotti. Il singolo sarà accompagnato ovviamente da uno degli originali videoclip a cui Rovazzi ci ha abituato. Intervistato da La Repubblica, il giovane youtuber e cantante milanese ha raccontato: “Dopo tanti successi le aspettative sono alte, quindi c’è anche più paura di sbagliare. Ma la quarantena mi è servita per pensare a cose nuove e stare, finalmente, un po’ con me stesso. Dal 2016 non mi ero fermato mai, ho cercato quindi di respirare e di vivere, per crescere e conoscermi meglio, per ripartire con piacere”.

Non è certo la prima volta che Rovazzi collabora con i grandi nomi della musica italiana, basti ricordare il successo di Volare insieme a Gianni Morandi oppure Senza Pensieri con Loredana Berté e J-Ax. E a pensarci bene anche Eros Ramazzotti aveva avuto modo di lavorare insieme a lui. Nel videoclip di Faccio quello che voglio (che dura più di 9 minuti) tra i protagonisti c’è anche Ramazzotti, che ironizza sul proprio timbro: “Ricordati che per avere la mia voce ti basta una molletta”.

E proprio su di lui Rovazzi ha detto: “Mi piace collaborare con gli altri, come è accaduto ora con Eros. È stato un piacere immenso, anche perché mentre scrivevo ho pensato che la persona giusta fosse proprio lui e averlo convinto è stato fantastico. Ha lavorato con grande autoironia”. E poi a RTL 102.5 ha aggiunto: “Sto facendo le riprese del videoclip (che uscirà ufficialmente il 6 luglio, ndr) proprio in questi giorni e non è un lavoro semplice, curerò la regia, la scrittura e farò anche lo stuntman”.