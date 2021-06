Piccola gaffe del presidente del Consiglio Mario Draghi durante la replica alla Camera, dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Il premier è inciampato per due volte sul cognome della deputata Angela Ianaro del Movimento 5 stelle. “L’onorevole Panaro, Tanaro…Ianaro, scusate”. Dopo l’errore in Aula è scattato un applauso di incoraggiamento.