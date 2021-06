“Il nostro è uno Stato laico, il Parlamento è sempre libero di discutere e di legiferare”. Dopo una giornata di attesa, nella sua replica in Aula al Senato il premier Mario Draghi è intervenuto sul ddl Zan e l’ingerenza del Vaticano nelle attività del Parlamento. La Santa Sede ha chiesto all’Italia di modificare il disegno di legge contro l’omotransfobia, già approvato alla Camera e ora fermo a Palazzo Madama, impugnano l’articolo 2 del Concordato del 1984. Il presidente del Consiglio, però, ha voluto ricordare che “il nostro ordinamento contiene tutte le garanzie per rispettare gli impegni internazionali, tra cui il Concordato. Ci sono controlli preventivi nelle commissioni parlamentari. Ci sono controlli successivi della Corte costituzionale“.

L’intervento di Draghi, anticipato ieri dallo stesso premier, è arrivato solo al Senato, dopo che alla Camera i deputati avevano tutti taciuto sulla questione. Che invece è stata accennata dal senatore democratico Alessandro Alfieri, seppure senza interpellare direttamente al premier. Draghi però non ha sviato: “A proposito della discriminazione. Mi soffermo sulla discussione di questi giorni in Senato, senza voler entrare nel merito della questione”, ha detto appunto rispondendo al senatore Alfieri. “Il nostro è uno Stato laico, non confessionale. Il Parlamento è sempre libero di discutere e di legiferare”, ha proseguito Draghi. Il presidente del Consiglio ha quindi citato una sentenza della Corte Costituzionale: “La laicità non è indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso, è tutela del pluralismo e della diversità“. “Il governo non entra nel merito della discussione. Questo è il momento del Parlamento, non è il momento del governo”, ha poi concluso Draghi.

LA CRONACA ALLA CAMERA

La Camera zitta e ipocrita di fronte a Mario Draghi non ha fatto neanche un intervento sul ddl Zan e l’ingerenza del Vaticano nelle attività del Parlamento. Solo Nicola Fratoianni di Sinistra italiana nelle dichiarazioni di voto, e quindi quando formalmente il presidente del Consiglio non era più autorizzato a rispondere, ha chiesto chiarimenti. Ora l’ultima possibilità è in Senato dove il premier è intervenuto alle 15, ma per il momento, non solo Draghi non ne ha parlato, ma quasi nessuno dei senatori ha parlato. Chi ha provato ad accennare qualcosa è stato il gruppo Pd a Palazzo Madama, senza però mai interpellare direttamente il premier: “Auspichiamo, rispetto alle ultime evoluzioni, che si guardi al Parlamento”, ha detto Alessandro Alfieri parlando a nome dei dem. “Il Parlamento lavorerà ascoltando, dialogando, con rispetto delle norme nazionali e internazionali ma ci ispireremo ai principi della laicità, libera Chiesa in libero Stato“.

La motivazione data da alcuni è che sarebbe trapelata dallo staff di Palazzo Chigi la richiesta di non affrontare il tema. Almeno per oggi. E tutti i deputati, ubbidienti (come già troppe volte in passato), hanno accettato di non mettere la faccia sulla questione. Peccato che solo ieri, dopo la notizia quasi senza precedenti dell’intervento della Chiesa su una legge in discussione in Parlamento, era stato proprio il presidente del Consiglio a dichiarare: “Domani sarò in Parlamento e risponderò in maniera strutturata, è una domanda importante“. Un annuncio a cui oggi è seguita l’anticipazione del Corriere della sera secondo cui il premier in Parlamento “già oggi”, dirà, citano testualmente, “che dovranno essere valutati gli aspetti segnalati da uno Stato con cui abbiamo rapporti diplomatici”. Il tutto mentre giornali come la Verità, titolavano “alleluia, finalmente Francesco si è messo a fare il Papa“. Bene, il tema non è stato trattato nell’intervento davanti a Montecitorio e nessuno dei deputati lo ha sollevato in discussione generale, dando la possibilità a Draghi di evitare di esporsi sull’argomento.

Nel silenzio dell’Aula, l’unico a parlare è stato appunto Fratoianni. “Signor presidente ci sarebbe piaciuta una sua parola sull’ingerenza del Vaticano“, ha detto, “sulla quale il presidente Fico ha detto delle parole per le quali lo ringrazio. E al Vaticano andrebbe fatto osservare che se ritiene violato il Concordato, lo si potrebbe sempre ridiscutere”. Il deputato è intervenuto appunto in dichiarazione di voto a titolo personale, in quanto unico esponente di Sinistra italiana in Leu. Ma a quel punto non era più possibile avere la risposta di Draghi. Insomma, l’assenza totale di una qualsiasi presa di posizione (a favore o contro) dimostra che l’intervento del Vaticano ha avuto l’effetto sperato: mettere a tacere i partiti che ora più che mai temono gli effetti del dibattito sul loro consenso.

Nel frattempo non una parola è stata pronunciata in Aula dai promotori dell’asse Pd, M5s, Leu e Italia viva. Il segretario dem Enrico Letta, nel forum dell’Ansa, si è limitato a dire che “aspettano Draghi”: “Guarderemo quello che il governo ci dirà perché è titolare dei rapporti con la Santa Sede, non è una questione interna al dibattito italiano ma di rapporti giuridici tra due Stati, regolati dal Concordato”. Ma se Draghi non ha detto niente, i deputati dem non hanno azzardato alcuna domanda. Vero è che il tema erano le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, ma difficilmente sarebbe stata censurata una legittima richiesta di chiarimento in una delle poche occasioni in cui i parlamentari hanno di fronte il presidente del Consiglio. In Aula per il Pd ha parlato il deputato Andrea De Maria e si è occupato di pandemia, vaccini e di Europa. Nessun riferimento al ddl Zan. Non ha parlato neppure il deputato Pd, primo firmatario del testo, Alessandro Zan. La situazione non cambia se si guardano i colleghi del Movimento 5 stelle, che hanno da sempre dato il loro appoggio al provvedimento, ma di sicuro continuano a vederla come una legge a traino Pd. E quando è toccato parlare ad Angela Ianaro a nome del M5s, ha affrontato il tema del mancato sequenziamento delle varianti, ma non certo il ddl Zan.

L’unica parola netta oggi è arrivata dal presidente della Camera Roberto Fico ed esponente 5 stelle che ha “respinto” le ingerenze del Vaticano: “Il Parlamento è sovrano”, ha detto ad Agorà sui Rai3, “i parlamentari decidono in modo indipendente quello che vogliono votare. Il ddl Zan è già passato alla Camera e adesso è in Senato, noi come Parlamento non accettiamo ingerenze. Il Parlamento è sovrano e tale rimane sempre“. Finora è stato l’intervento più “coraggioso” da parte delle istituzioni e al momento non è stato seguito dalla presidente di Palazzo Madama Elisabetta Casellati. Finora il governo, e in particolare il presidente del Consiglio, non hanno mai preso posizione sul ddl Zan. Il provvedimento è bloccato in commissione Giustizia al Senato, dove il centrodestra continua a chiedere modifiche al testo e a fare ostruzionismo. La rottura riguarda la maggioranza che sostiene Mario Draghi e anche per questo l’asse giallorosso aveva deciso di temporeggiare e non chiedere di arrivare al voto a Palazzo Madama. Alla luce però del blocco continuo di Lega, Fi e Fdi e dopo l’intervento della Chiesa, oggi l’asse giallorosso (Pd, M5s, Leu e pare anche Italia viva) sarebbe intenzionato a forzare e chiedere in capigruppo di arrivare al voto a Palazzo Madama. Per farlo servirebbe uno scatto da parte del Parlamento, ma, stando a quanto dimostrato nel dibattito di Montecitorio, gli eletti non sembrano intenzionati a farlo.