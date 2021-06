Cercare tutti gli over 50 non ancora vaccinati e tentare “di convincerli se sono contrari”. È questo uno degli obiettivi del presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenuto oggi alla Camera per le comunicazioni in vista del prossimo consiglio europeo. “Occorre continuare con le vaccinazioni: oggi la sfida è cercare tutti coloro che hanno più di cinquanta anni”, ha specificato, sottolineando che loro sono “i futuri – e anche i presenti – fragili”. Grazie alla campagna vaccinale, infatti, ha spiegato Draghi, c’è oggi un miglioramento dei dati. “I rischi legati alle varianti, in particolare la Delta, ci impongono di procedere la campagna vaccinale con la massima intensità – ha spiegato – Dobbiamo inoltre concentrarci sui soggetti fragili, senza distrazioni”.