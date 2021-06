“Nì, è proprio contro la mia natura e penso che non ci si debba costringere a pensarla diversamente… Lo so, sono dura”, così ha risposto Alena Seredova alla domanda di un fan sulla “famiglia allargata”. Qualche giorno fa, infatti, un follower su Instagram le aveva chiesto se desiderasse, dopo tanti anni, una “famiglia allargata, per il bene dei suoi figli“. Ma la risposta è stata chiara.

Alena, 43 anni, ora vuole solo vivere in tranquillità la relazione con Alessandro Nasi, papà della sua terzogenita Vivienne Charlotte. Dopo la delusione della fine della relazione con Gianluigi Buffon, durata più di 10 anni (e da cui ha avuto due figli), ora Alena si è ricostruita una vita e anche Buffon ha fatto lo stesso (con Ilaria D’Amico). Era il 2014 quando Alena e Gianluigi si dissero addio e lei stessa è tornata più volte sull’argomento, mostrando le cicatrici senza paura: “Di corna non è mai morto nessuno“. Ora, accantonato il passato, rimane l’amore per i figli ma in molti hanno visto nelle sue parole una chiara “frecciatina” all’ex marito.