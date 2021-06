Più di 6 milioni di visualizzazioni solo su Tik Tok, questi sono i numeri del video con protagonista Abdu Rozik soprannominato “Burgirr”. Cosa fa? Semplicemente mangia un hamburger ed esclama: “Burgiir”. “Troppo tenero”, ha scritto più di qualcuno sotto il video. Oppure: “Che carino!”. Sono tanti i complimenti degli utenti che, presumibilmente, credono che Burgirr sia un bambino. In realtà, non è così.

Nato e cresciuto in Tagikistan, Burgiir ha 18 anni ed è affetto da un disturbo della crescita che non ha potuto curare a causa dei problemi economici della famiglia. Prima di questo video, la giovane star dei social era già famosa nel proprio Paese in quanto cantante e musicista. In poco tempo è riuscito a fare del suo disturbo della crescita un punto di forza. Il giovane artista, così come riportato da Webboh, è entrato anche nel Guinness dei primati come “il cantante più piccolo del mondo”, essendo alto 1 metro.

Tuttavia non sono mancate le polemiche. Nella fattispecie il polverone si è alzato quando ha partecipato ad un incontro di MMA con Hasbulla Magomedov, un altro 18enne con una forma di nanismo. In molti hanno accusato le persone intorno a Burgiir di “voler approfittare e monetizzare la sua natura“.