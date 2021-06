Un paziente maschio di 34 anni è stato ricoverato in unità coronarica al Policlinico San Martino di Genova, trasferito da una struttura dell’Asl 1 imperiese con una probabile sindrome trombocitopenica trombotica. Vaccinato con Johnson&Johnson il 5 di giugno – fa sapere l’ospedale in una nota – ha sviluppato i sintomi mercoledì 16, nell’11esima giornata post-somministrazione. Accanto all’elemento distintivo del calo delle piastrine si è manifestata – si legge – “una sindrome neurologica trattata rapidamente e con successo”.

“È stata avviata – prosegue l’ufficio stampa del San Martino – l’indagine per la ricerca degli anticorpi anti-PF4 per confermare il sospetto di sintesi trombotica. È stata iniziata la terapia con anticoagulanti, come previsto dal protocollo di Alisa (l’agenzia sanitaria della Regione Liguria, ndr), per la gestione diagnostico-terapeutica degli eventi tromboembolici post-vaccinazione con vaccino a vettore virale. Attualmente il paziente è cosciente e al completamento della fase diagnostica sarà trasferito presso la Terapia intensiva generale“. L’ospedale ha inviato all’Agenzia italiana del farmaco la segnalazione di possibile evento avverso post-vaccinale.