Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island hanno il Covid. Lui stesso lo ha detto su: “Sono grato per il vostro interessamento, mi avete scritto in tanti appena saputa la notizia. Purtroppo anche io sono rimasto intrappolato in questa rete del Covid, le mie condizioni non sono gravissime ma vi posso assicurare che sono giorni che sto malissimo. Ho perso già 4 chili, mal di stomaco, debolezza”, ha dichiarato lui. E poi ancora: “Un disastro. Comunque… anche questa passerà. Mi dispiace solo che avevo già prenotato il vaccino, non ho fatto in tempo. Vi terrò aggiornati”.

Anche la compagna Ursula Bennardo è positiva: “A noi ancora non ci ha mai telefonato nessuno! Eppure i sintomi più forti li abbiamo già avuti! Ci hanno consigliato di misurare sempre la saturazione ma anche per quello strumento devi spendere tu i soldi! Non te lo porta nessuno – ha scritto sul suo profilo Instagram – È impossibile capire dove o come ce lo siamo presi… noi in questo anno e mezzo siamo stati ovunque, mai preso. Ora giorni tranquilli, a casa… positivi!!! Mistero”. Stupisce che la signora Bennardo sottolinei il “siamo stati ovunque” dopo un anno di lockdown e sacrosante limitazioni.

La coppia è appena tornata da poco da una crociera ma Ursula si sente di escludere che possano averlo contratto proprio lì: “Non c’è stato alcun caso e poi tutte le persone che hanno viaggiato con noi stanno bene e sono negative”. Solo qualche ora fa, la stessa Ursula ha scritto su Instagram: “Andiamo a fare il tampone. Prima uscita dopo 8 giorni”.