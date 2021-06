Otto persone sono state arrestate dai carabinieri di Venezia per la tentata rapina in una gioielleria di piazza San Marco del 17 marzo 2017. L’operazione coordinata dall’Europol e in collaborazione con i dipartimenti di polizia francese, austriaca, estone e finlandese si è conclusa con il fermo dei membri di una banda estone specializzata in assalti a gioiellerie di lusso in Europa. Nella tentata rapina a Venezia, i ladri utilizzarono due bombe fumogene come diversivo così da far pensare a un attacco terroristico. Il colpo fu sventato grazie a un turista che aveva fatto accorrere le forze dell’ordine in tempo.