“Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo”. A 24 ore dalla drammatica notizia della scomparsa di Michele Merlo, la fidanzata rompe il silenzio e sui social pubblica un accorato post di addio, accompagnato da alcuni scatti di loro due insieme al loro cane. Luna Shirin Rasia stenta ancora a credere che il cantante 28enne non ci sia più, strappato alla vita da una leucemia fulminante, e le sue prime parole sono di gratitudine per l’amore che hanno vissuto.

“Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore”, scrive ancora Luna. Michele era con lei, giovedì scorso, quando le sue condizioni di salute si sono aggravate drasticamente, rendendo necessario il trasporto in ospedale con il 118. “Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri – conclude -. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare”. Tra le storie, poi, altre immagini di Michele a cui dice ancora: “Grazie di tutto mio romantico ribelle”.