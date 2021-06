Una nuova truffa online: dopo quella della carta di credito che si svuota con un solo messaggio e quella di Whatsapp Pink, ancora una volta c’è da stare attenti. Infatti sta diventando virale un messaggio tramite Whatsapp, SMS e altre piattaforme di messaggistica che promette una borsa Hermés Kelly in regalo, nella cornice del presunto anniversario dell’azienda di moda francese. Niente di più falso.

Come funziona il phishing? Al malcapitato viene richiesto di cliccare su un link per versare una cifra per le spese di spedizione compilando un modulo online con una serie di dati personali e di carte che vengono poi sottratti. In questo modo i malviventi si impossessano dei dati sensibili e il conto rischia di essere totalmente prosciugato. Il suggerimento è sempre quello di non cliccare mai su collegamenti esterni di cui non si è a conoscenza, eliminare i messaggi ed eventualmente contattare la Polizia Postale.