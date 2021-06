A soli due anni è entrata a far parte del prestigioso Mensa International, l’esclusivo “club dei geni” a cui si può iscrivere solo chi raggiunge o supera il 98° percentile della popolazione mondiale del QI. Kashe Quest, di Los Angeles, in California, è diventata la più giovane americana in assoluto ad entrare a far parte dell’associazione con un QI di 146. “Ci ha sempre mostrato, più di ogni altra cosa, la propensione a esplorare l’ambiente circostante e a porre la domanda ‘Perché’“, ha detto alla Cnn il padre di Quest, Devon, “Se non sa qualcosa, vuole sapere cos’è e come funziona, e una volta che l’ha imparata, la applica”.

La madre della bambina prodigio, Sukhjit Athwal, ha reso noto su Instagram l’incredibile successo di sua figlia: “Tutte le migliori storie hanno una cosa in comune: devi andare contro ogni previsione per arrivarci. Kashe è attualmente il membro più giovane degli Stati Uniti al Mensa. Il mondo è tuo!”, ha scritto su Instagram. L’intelligenza di Kashe è stata subito notata dai genitori. La bambina a soli due anni è già in grado di nominare tutti gli elementi della tavola periodica, identificare i 50 stati Usa per forma e posizione, imparare lo spagnolo e decifrare schemi.