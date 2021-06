L’ospite della puntata de I Soliti Ignoti di ieri 1 giugno è stata Giovanna Civitillo, showgirl e ballerina nonché moglie di Amadeus. “Sono contento di averti qui e curioso di vedere come te la cavi”, ha esordito lui. La gara è proseguita poi tra gag e battute fino a quando lui, per non aiutarla di fronte a un ignoto, ha detto: “Non ti dico a cosa sto pensando..” e lei ironica: “Perché, pensi?” e allora il conduttore: “Che dici? Vedete come mi tratta? Immaginate a casa”.

Arrivata poi alla fase finale, Giovanna Civitillo ha dovuto indovinare chi fosse il familiare di Carlotta, 24 anni. La scelta è ricaduta sull’ignoto numero 1, ma la risposta non è corretta e ha perso così 30.800 euro. “Ma come.. tu sei la mia rovina!“, ha detto all’ignoto numero 1 (di cui aveva sbagliato anche il mestiere). E su Twitter i telespettatori impazziscono per la coppia: “Amadeus ha gli occhi a cuore“, ha scritto qualcuno. Oppure: “Amadeus e Giovanna sono una delle prime coppie che ho sgamato prima che nascesse.. sono troppo bellini”. Insomma: o si è fortunati nel gioco o si è fortunati in amore. E stasera si tornerà a giocare per devolvere in beneficenza.