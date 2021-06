Dopo le indiscrezioni e le foto, ormai sembrano non esserci più dubbi: Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono fidanzati. Per chi non li conoscesse, il primo ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip ed ora è uno degli opinionisti dell’Isola dei Famosi, mentre il secondo ha partecipato ad Amici 20 come allievo nella categoria danza. La conferma della loro relazione arriverebbe dallo stesso Tommaso Zorzi, il quale su Instagram ieri 31 maggio ha detto che si sta frequentando con un ragazzo che sta facendo la maturità. E il caso vuole che l’ex ballerino del talent show di Canale 5 stia studiando proprio per conseguire la maturità. Insomma, una conferma velata. I fan stanno impazzendo, a questo punto perché non dare quella ufficiale?