Sono parole tremende quelle del principe Harry. Parole dette durante l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey nella prima puntata di The Me You Can’t See. Si tratta di una mini serie sulla salute mentale, una serie che mira, attraverso i racconti e le esperienze di personaggi famosi, a rompere il tabù ancora legato ai disturbi psichici. “Meghan non si è suicidata per me e per la creatura che portava in grembo”. Eccole, le parole di Harry. Pesanti come un macigno. “Ciò che le ha impedito di compiere il gesto è stato l’aver capito quanto sarebbe stato ingiusto nei miei confronti dopo tutto quello che era successo a mia madre. Non ha voluto mettermi nella condizione, ancora una volta, di perdere un’altra donna nella mia vita. E soprattutto non con un bambino dentro di lei”, ha raccontato il principe. Meghan ha detto delle sue grandi difficoltà con la famiglia reale culminate in una forte depressione sempre durante un’intervista con Oprah, rilasciata in copia col marito: “A un certo punto non volevo più essere viva. Ero vicina al punto di rottura. Ne avevo sentito parlare dagli amici e ho capito che stava succedendo anche a me. Avevo pensieri chiari, reali e spaventosi“.