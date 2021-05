Più di 100 mila like in meno di 24 ore. Tanto è stato il successo in numeri del post pubblicato da Arisa ieri 30 maggio sul proprio profilo Instagram. Una foto inaspettata e seducente accompagnata da una didascalia significativa: “Ma sai che c’è? Ci sono cose che non potrai fare più.. il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa”, ha esordito la cantante. E ancora: “Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma.. mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatta bella, perfetta a modo mio”.

Tantissimi i commenti sotto allo scatto: “Sei perfetta, non dimenticarlo mai”, le ha scritto un fan. E ancora: “Ogni giorno sei una scoperta e un messaggio positivo per tutte le persone (non solo donne) che vogliono vivere come credono”. E qualcuno ironizza: “Sto aspettando il commento di Rudy (Zerbi, ndr)”. E non è la prima volta che Arisa si mostra senza filtri sui social, lo aveva fatto anche qualche mese fa, accompagnando l’immagine con una didascalia che aveva fatto parlare: “Vi piacciono le mie tet*e?”