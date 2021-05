Lo aveva annunciato e lo ha fatto. L’ormai ex direttore generale dell’Associazione Nazionale Italiana Cantanti Gianluca Pecchini ha querelato Aurora Leone dei The Jackal. È stato lui stesso a comunicarlo in una nota diffusa assieme al suo avvocato, in cui ribadisce i motivi che l’hanno spinto a procedere per vie legali dopo le polemiche dei giorni scorsi. “Alla luce dei molteplici e continui attacchi mediatici, come già anticipato in un’intervista ho deciso di rivolgermi allo studio dell’Avvocato Gabriele Bordoni per presentare querela nei confronti di Aurora Leone e di chi con lei mi ha leso nella reputazione, così da tutelare i miei diritti, la mia immagine e, soprattutto, la mia dignità di uomo e di professionista”.

“L’iniziativa assunta con querela per diffamazione aggravata presso la Procura di Torino è stata necessaria per ristabilire la verità dei fatti – ha aggiunto quindi l’avvocato Gabriele Bordoni, penalista al quale si è rivolto Pecchini in seguito a quanto accaduto- l’uso diretto e personale dei sistemi di comunicazione di massa consente ampia libertà di espressione a chiunque ed è un valore da salvaguardare che va tenuto però ben distinto dalla loro strumentalizzazione; la critica e le opinioni sono sacrosante, ma non lo è affatto la propalazione di notizie infondate, confuse e lesive, tali da innescare in poche ore la demolizione della reputazione di una persona, difficilmente recuperabile in seguito”.