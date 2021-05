Sono stati 56.000 i voti raccolti in soli tre giorni. Stampa e pubblico hanno scelto chi è stato protagonista di questa stagione tv. A organizzare il tutto, come ogni anno, TvTalk, il programma di RaiTre condotto da Massimo Bernardini con Sebastiano Pucciarelli, Silvia Motta e Cinzia Bancone che ogni sabato pomeriggio si occupa del tubo catodico, destreggiandosi tra alto e basso, con un pubblico sempre numeroso e di qualità. I vincitori quest’anno in tv? Eccoli. Siete d’accordo?

VINCITORE CATEGORIA NOVITA’ FICTION STAGIONE 2020/2021

VINCE PER LA STAMPA: MINA SETTEMBRE

VINCE PER IL PUBBLICO: IL COMMISSARIO RICCIARDI

VINCITORE CATEGORIA NOVITA’ INFORMAZIONE STAGIONE 2020/2021

VINCE PER LA STAMPA: OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

VINCE PER IL PUBBLICO: OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

VINCITORE CATEGORIA NOVITA’ INTRATTENIMENTO STAGIONE 2020/2021

VINCE PER LA STAMPA: LOL – CHI RIDE E’ FUORI

VINCE PER IL PUBBLICO: UNA PEZZA DI LUNDINI

VINCITORE CATEGORIA PERSONAGGIO RIVELAZIONE STAGIONE 2020/2021

VINCE PER LA STAMPA: VALERIO LUNDINI

VINCE PER IL PUBBLICO: TOMMASO ZORZI