È morto B.J. Thomas, cantante vincitore di Grammy Awards che ha riscosso successo nelle classifiche pop, country e gospel con successi come “I Just Can’t Help Believing“, “Raindrops Keep Fallin’ On My Head” e “Hooked on a Feeling”. Aveva 78 anni. Thomas aveva annunciato a marzo che gli era stato diagnosticato un cancro ai polmoni. È morto per complicazioni legate alla malattia nella sua casa di Arlington, in Texas. Questo quanto dichiarato il suo pubblicista Jeremy Westby in una nota. Nato a Hugo, in Oklahoma, cresciuto a Houston, Billy Joe Thomas è diventato famoso nel 1966 con una cover in stile gospel di “I’m So Lonesome I Could Cry” di Hank Williams e ha continuato a vendere negli anni milioni di dischi.