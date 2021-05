È morto a 91 anni Eric Carle, il noto scrittore e illustratore americano di libri per ragazzi celebre in tutto il mondo per il capolavoro The Very Hungry Caterpillar (Trad. Il piccolo Bruco Maisazio), tradotto in 62 lingue e con oltre 46 milioni di copie vendute. I familiari hanno condiviso sui social la triste notizia nella giornata di ieri 26 maggio, scrivendo: “È con il cuore pesante che condividiamo che Eric Carle, autore e illustratore di The Very Hungry Caterpillar e di molti altri amati classici, è morto il 23 maggio all’età di 91 anni”. Infine: “Grazie per avere condiviso il tuo talento con generazioni di giovani lettori“.

From the Eric Carle Team: It is with heavy hearts that we share that Eric Carle, author & illustrator of The Very Hungry Caterpillar and many other beloved classics, passed away on 23rd at the age of 91.

Thank you for sharing your talent with generations of young readers. pic.twitter.com/wuMe4eqVXo

