Terence Hill non sarà più “Don Matteo“. Colpo di scena per la storica fiction in onda su Rai1 dal 7 gennaio 2000, dopo ventuno anni l’attore saluterà il pubblico con la tredicesima edizione, in registrazione a breve. L’uscita di scena del parroco più famoso del piccolo schermo nostrano, anticipata da Tvblog, porterà a una new entry tanto di spicco quanto inattesa: Raoul Bova.

Una stagione inevitabilmente storica con il passaggio di consegne tra Don Matteo e il nuovo sacerdote interpretato da Bova, un cambiamento che non dovrebbe portare a un nuovo titolo. Hill lascerà la sua canonica, l’amata bicicletta e lo storico gruppo di lavoro dopo quattro puntate, presente dunque in maniera parziale per salutare il pubblico “fedele”, rassicurandolo e in qualche modo poi lanciare la new entry già nota al pubblico della tv generalista.

Non è al momento chiaro se la sua uscita di scena corrisponderà a un viaggio improvviso, alla morte del personaggio o ad altre trovate narrative. Negli anni scorsi l’ipotesi di un vero addio del Don Matteo di Terence Hill era circolata con forza e con Lino Guanciale in pole position come successore. Questa sera Canale 5 trasmetterà l’ultima puntata di “Buongiorno, mamma” proprio con Raoul Bova, serie prodotta dalla Lux Vide, stessa società di produzione di Don Matteo. La scelta di Lux Vide sembra muoversi nella stessa direzione intrapresa per “Un passo dal cielo”, dopo l’addio di Terence Hill ha puntato su Daniele Liotti ottenendo ottimi risultati sul fronte auditel.

La fiction di Rai1 continua a incollare allo schermo milioni di telespettatori, nacque nel 1998 da un’idea del regista Enrico Oldoini e dal soggetto di serie di Alessandro Bencivenni e Domenico Saverni. In una fase iniziale, prima della messa in onda arrivata nel 2000, il titolo avrebbe dovuto essere “Il diavolo e l’acqua santa“, per il ruolo di protagonista si era pensato a Lino Banfi e Giancarlo Magalli. Hill lavorava a una serie per le reti Mediaset, il ruolo era quello di un sacerdote-investigatore, progetto poi saltato con il successivo passaggio del celebre attore in Rai. Come reagirà il pubblico all’addio di Don Matteo e all’arrivo del nuovo sacerdote interpretato da Bova?