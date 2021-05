Da Eleonora Daniele a Storie Italiane c’è collegata telefonicamente Oriella Dorella. Anche a lei è affidato il ricordo di Carla Fracci, morta oggi 27 maggio a 84 anni dopo una lunga lotta contro il cancro: “È veramente una grande perdita. Carla era una persona meravigliosa, anche molto ironica e divertente. Ci mancherà molto”, le parole di Oriella che oltre a essere una grande ballerina di Carla Fracci era amica. Poi parole di stima: “L’ho saputo adesso, non ho parole, Carla è stata una cosa grandiosa, unica, ha veramente trasformato la danza, le ha dato una capacità interpretativa, eleganza, empatia, straordinaria. L’ho copiata, le ho rubato i movimenti, qualche sguardo, cercando di farlo mio, una grande perdita, una perdita enorme”. Infine il carattere, i ricordi e una telefonata di poco tempo fa, che Oriella ricorda con dolore: “Donna ironica, molto divertente, che si arrabbiava anche qualche volta. Ci mancherà molto… L’ho sentita poco tempo fa, abbiamo parlato di un balletto recente, era stato un arrivederci sapendo di contrarci in giro, e invece no. Grazie per avermi dato questa possibilità di parlare di Carla”. L’étoile si è spenta nella sua casa milanese, nel riserbo e nell’eleganza che l’hanno sempre contraddistinta. Da quanto si apprende, la signora della danza italiana era malata da tempo ma lei stessa, e il suo staff, hanno voluto mantenere uno stretto silenzio sulle sue reali condizioni di salute