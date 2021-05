Dopo la partecipazione televisiva alla puntata di Dritto e Rovescio di giovedì sera, l’eurodeputata Pd, Alessandra Moretti è stata minacciata sui social ed ha prontamente denunciato per individuare il suo hater. A dirlo la stessa deputata dem in un post su Facebook in cui riporta le parole del commento: “‘Non ti meravigliare se un giorno qualcuno ti cambia i connotati magari con dell’acido in faccia, quel giorno io e mezza Italia festeggeremo con lo spumante’. Questo è ciò che un hater ha postato su Facebook dopo che ieri sera sono stata ospite di Paolo del Debbio a ‘Dritto e Rovescio’ – ha scritto l’eurodeputata – A me i leoni da tastiera che poi sono conigli nella vita vera non hanno mai spaventato, mi preoccupa invece, e molto, l’odio contro donne ed in particolare contro quelle che si espongono di più. Mi preoccupa il fatto che molte donne non abbiano i mezzi per difendersi da queste minacce gravissime, che possano essere indotte a fare passi indietro rispetto alle loro idee, ai percorsi di vita e professionali, spesso portati avanti con grandi sacrifici personali”. Per questo, continua, “invito ancora una volta tutte a denunciare sempre così come ho fatto io oggi per individuare il mio hater: credo che anche le multinazionali dei social e del web dovrebbero fare di più per rendere la rete un terreno di libertà per tutt . Altrimenti così è solo un recinto per bestie feroci. Scriverò alla Commissaria Europea competente affinché si acceleri al fine di tutelare la dignità delle persone sui social contro ogni forma di violenza, compreso l’Hate Speech”.

Nel post è possibile anche leggere il commento integrale dell’hater che non risparmia, oltre alla minaccia, anche insulti all’eurodeputata: “Ti ho vista su ‘Dritto e rovescio’, ha fatto solamente una figura di me***. Sei irritante e snervante peggio di Grillo, sei una gran cafona arrogante e spocchiosa nonostante sei una vecchiarda comunista”, si legge nel commento, che poi prosegue con la minaccia. E conclude: “Fai vomitare”.

Parole d’odio che hanno subito ricevuto la condanna da parte dei colleghi del Pd, dal presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che ha elogiato la collega per aver immediatamente denunciato, alla capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani che ha parlato a nome dei deputati: “Tutte le deputate e i deputati del Partito democratico si stringono ad Alessandra Moretti, vittima di minacce agghiaccianti. Basta clima d’odio contro le donne, basta violenza verbale, basta intimidazioni. Brava Alessandra a denunciare l’autore di queste ignobili espressioni e a invitare tutte le donne a fare altrettanto”. Anche Maria Edera Spadoni, del Movimento 5 stelle, ha espresso solidarietà verso Moretti: “Una vicenda incredibile ma purtroppo all’ordine del giorno. Esprimo la massima solidarietà come donna e politica e mi auguro che il responsabile venga rintracciato quanto prima”.

Parole in sostegno dell’eurodeputata sono poi arrivate anche dalla redazione di “Dritto e rovescio”: “Paolo Del Debbio e la redazione di Dritto e Rovescio – si legge in una nota – prendono le distanze dal post violento e ingiurioso pubblicato sui social contro la deputata del Partito Democratico, Alessandra Moretti, dopo la sua partecipazione alla nostra trasmissione. Parole di odio ingiustificabili e pericolose incompatibili con il civile confronto delle idee che promuoviamo nel nostro talk show. Ad Alessandra Moretti va tutta la nostra solidarietà”. Il conduttore Paolo Del Debbio ha quindi aggiunto: “Si spera che quel “signore o signora” che ha scritto quel messaggio sia individuato e perseguito“.