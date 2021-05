“Ho temuto davvero di non farcela. Il mio medico, a un certo punto, mi ha pregata di andare all’ospedale, perché le mie condizioni stavano rapidamente peggiorando“. Salma Hayek ha rischiato di morire di Covid. È stata la stessa attrice a rivelarlo in un’intervista a Variety in cui ha spiegato di aver contratto il coronavirus l’anno scorso, all’inizio della pandemia. Nonostante la gravità della situazione, ha rifiutato il ricovero in ospedale optando per le cure domiciliari con le bombole d’ossigeno: “Non me la sono sentita, gli ho risposto che avrei preferito morire a casa“, ha spiegato Salma Hayek. Così, per quasi due mesi è rimasta chiusa in isolamento in una stanza della casa londinese dove vive con il marito, il miliardario François-Henri Pinault, e la figlia tredicenne Valentina.

Ormai è guarita da mesi ma l’attrice ha confidato che si sente ancora affaticata e non ha recuperato l’energia che aveva prima della malattia. Questo però non l’ha fermata e lo scorso aprile ha deciso di tornare al lavoro, sul set di House of Gucci dove interpreta una chiaroveggente condannata per aver aiutato Patrizia Reggiani (interpretata da Lady Gaga) ad organizzare, nel 1995, l’omicidio dell’ex marito, Mauricio Gucci: “È stato un lavoro semplice perché non ho dovuto girare molte scene. Il film perfetto per tornare alla mia vita di prima“.