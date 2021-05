Tra gli ospiti di Paolo Bonolis ad Avanti un altro pure di sera! ieri 16 maggio su Canale 5 anche Laura Freddi, fidanzata con il noto conduttore negli anni 90. Una volta arrivata, lui ha fatto finta di non conoscerla, chiedendole dunque di presentarsi. “Mi chiamo Laura Freddi, ho una splendida bambina.. che tu hai anche ‘battezzato’ al mio sesto mese di gravidanza, ha sentito la tua mano. Ora ha 3 anni, è molto intelligente, bella”. E lui: “E per forza, ho messo la mano. Pensa se mettevo tutto… cioè intendevo anche l’altra mano”.

Non finisce qui. Quando Laura Freddi ha pescato nel ‘pidigozzo’, portando a casa un bel risultato, Paolo Bonolis l’ha spinta e lei ha rischiato di cadere. Così lui, facendo riferimento al passato, le ha detto: “Eri più pesante una volta!”. Poi lei ha dichiarato: “Sei più bello di prima” e Bonolis: “Gli anni passano, ma sono come il buon vino”. Dulcis in fundo, quando la concorrente vip ha dovuto pescare nuovamente nel ‘pidigozzo’ ha chiesto, come fanno in molti, di poter attingere un po’ di fortuna dal ‘culomat’ non senza una battuta rivolta a Paolo Bonolis: “Posso sentire come sei rimasto?” e lui: “Sono in imbarazzo totale. C’è qui la mia signora!”. Allora Luca Laurenti e Laura Freddi: “Ma magari ci rimani male..”, e via alle risate. Terminato il momento “toccante”, la partita è proseguita come sempre, accogliendo poi nuovi concorrenti.