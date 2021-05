“Grazie Belgrado”. Gianluca Vacchi è volato in Serbia per vaccinarsi contro il Covid. È stato lui stesso ad annunciarlo sui social, con una storia pubblicata su Instagram mentre era in aereo, sul volo di ritorno che lo riportava a casa, a Bologna. “Stiamo tornando a Bologna dopo la prima dose del vaccino, grazie Serbia per trattarci come se fossimo vostri cittadini”, ha spiegato l’imprenditore. “Torneremo per la seconda dose“.

Come mai Gianluca Vacchi e la compagna Sharon Fonseca sono andati in Serbia a fare il vaccino? Questo è stato possibile perché il Paese sta gestendo la campagna vaccinale contro il Covid in modo differente rispetto all’Italia e ha lanciato il cosiddetto “turismo vaccinale”, aprendo alla possibilità che gli stranieri potessero andare lì a vaccinarsi scegliendo anche quale siero farsi somministrare.