“Il M5s sta facendo una grande battaglia sulla liberalizzazione dei brevetti dei vaccini ed è giusta” ma bisogna “liberalizzare anche la proprietà intellettuale dei macchinari per produrli, altrimenti saremo punto e a capo”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo nel corso del webinar Il salario minimo per lavoratori e imprese. “Non possiamo permetterci slogan, modi approssimativi di affrontare le questioni. Mai come in questo momento i consessi multilaterali sono fondamentali”, ha evidenziato l’ex capo politico pentastellato.