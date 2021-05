“Amici carissimi, abbiamo sul palco Baby Gay con Playa“. Orietta Berti colpisce ancora. Ospite di Name that tune – Indovina la canzone, il nuovo quiz serale condotto da Enrico Papi su Tv8, la cantante ha fatto un’altra delle sue ormai celebri storpiature di nomi, finendo per fare una gaffe esilarante. Orietta doveva annunciare la performance del padrone di casa, Enrico Papi, nei panni di Baby K ma l’ha chiamata “Baby Gay”. Il conduttore dapprima è rimasto spiazzato dalla sua uscita poi, superato l’imbarazzo iniziale è scoppiato in una risata.

Anche gli altri ospiti non si sono trattenuti e poi hanno cercato di aiutare Orietta con il nome. Al che lei si è spazientita e ha detto: “Come si chiama questa qua?”. E finalmente Papi ha potuto esibirsi. Ovviamente la scena è diventata subito virale sui social e la sua gaffe passerà alla storia come quelle fatte durante il Festival di Sanremo, quando aveva “ribattezzato” i Maneskin “Naziskin” e Ermal Meta “Ermal Metal”.