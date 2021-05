“Oggi è una festa della mamma un pò speciale. La famiglia cresce e tra qualche mese Torino avrà un piccolo cittadino in più, è un maschietto“: parole della sindaca di Torino, Chiara Appendino, che proprio nel giorno della Festa della mamma ha annunciato su Facebook l’arrivo di un secondo figlio. “Auguri a noi e auguri a tutte le mamme”, scrive ancora, accanto a una foto che la ritrae con il marito Marco e la figlia Sara. La sindaca ha già annunciato di non volersi ricandidare: attende le elezioni, in autunno, per poter dedicare tempo alla sua famiglia.