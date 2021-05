Lo avevamo lasciato arrabbiato sull’Isola e lo ritroviamo arrabbiato, ma su Instagram. Gilles Rocca ha scelto i social per rompere il silenzio dopo l’eliminazione dal reality show di Canale 5 durante la 14esima puntata. “Ho pensato molto se scrivere o non scrivere questo post […] poi ho deciso di farlo, in fondo cosa ho fatto di male? Ho mostrato le mie fragilità in un mondo dove piacciono di più falsi abbracci e liti sterili di un ti amo gridato a gran voce”, ha esordito nel lungo post.

E ancora: “Le stesse persone che ti accusano sono quelle che due secondi prima magari hanno insultato un’altra donna solo perché è ingrassata di qualche chilo o ha fatto qualche ritocchino”. Poi una frase che ha il sapore di frecciatina contro l’opinionista Tommaso Zorzi, con il quale più volte si è scontrato: “Non importa ciò che io faccia, ciò che una persona fa, nel mondo dei social verrai criticato a prescindere, basta mettersi contro uno con più follower per essere letteralmente linciato. Vi sembra bello questo? Sapete quanta gente per colpa di questi atteggiamenti si è tolta la vita?“.

Infine ha concluso: “Nella speranza che questo mio post possa generare amore e non altro odio immotivato, con i miei 59 kg vi abbraccio”. Insomma, anche questa volta Gilles Rocca non le manda a dire. Non lo aveva fatto durante il programma, accusando la produzione di nascondere alcuni drammatici episodi e non lo fa ora, scatenando i commenti social, prontamente disattivati. Inoltre avrebbe cancellato le foto dell’Isola dei Famosi che erano state pubblicate dallo staff durante la sua permanenza in Honduras. Cos’è accaduto? Finita la quarantena tornerà in studio o si è pentito dell’esperienza vissuta e non vuole più saperne nulla?