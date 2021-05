Sono trascorsi quasi 2 mesi dalla prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, il reality show di Canale 5 condotto quest’anno da Ilary Blasi. A far preoccupare i fan del programma sono in particolare due naufraghi: lo youtuber Awed (notevolmente dimagrito) e l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli. Quest’ultimo ha dovuto lasciare temporaneamente la Playa per accertamenti medici mentre i fan di Awed sono molto preoccupati: “Raga Awed è davvero troppo magro…o gli danno del cibo di nascosto o lo devono far ritirare.. vederlo così mette i brividi!”, ha commentato su Twitter uno di loro.

I sostenitori di Andrea Cerioli invece oggi possono stare tranquilli. Durante la puntata in prime time andata in onda lunedì 3 maggio, infatti, il naufrago non aveva potuto partecipare ad una gara. Ilary Blasi in quell’occasione aveva chiesto maggiori dettagli all’inviato Massimiliano Rosolino: “No, scusami Massimiliano, cosa è successo ad Andrea? Perché non fa la sfida?”. E lui aveva risposto: “Dopo la prova che ha fatto in spiaggia, quella di recuperare i totem, ha avuto un mancamento, gli girava un po’ la testa, quindi preferisce non affrontare la prova. È un po’ pallido diciamo”. “Ilary… sì, scusatemi ma mi sono sentito male dopo aver mangiato. Ho rigettato“, aveva dichiarato.

Dopo aver trascorso una notte sotto il controllo dei medici, oggi Andrea ha fatto il suo ritorno sull’Isola ed è parso in ottima forma: “Vuoi o non vuoi qui ci si vuole bene”, ha commentato entusiasta dell’accoglienza dei compagni di viaggio. E sui social i commenti sono dei più vari: “Isola di sfigati, che cerotti”, ha scritto un’utente. Qualcuno invece si è scagliato contro la produzione: “Invece di dare per ricompensa ‘la notte d’amore’ dategli qualcosa che possano mangiare con calma”.