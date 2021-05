Ospite di Marco Maisano ieri 5 maggio nel programma di TV8 Permesso Maisano, Alba Parietti ha ripercorso la propria carriera e si è lasciata andare a qualche inaspettata rivelazione intima. “Quasi tutti gli uomini che ho conosciuto hanno fatto cilecca la prima volta. Tranne un paio, giuro, tutti. Soprattutto sono proprio i narcisisti che hanno fatto spesso cilecca. Hanno una tale aspettativa su se stessi che si caricano di una grossa aspettativa”, ha confessato.

E ancora: “Diciamo che poi si sono molto rifatti nel tempo, ma la prima volta è stata abbastanza complicata per tutti. Ma non perché fossero innamorati, ma perché pensavano: ‘ho la Parietti, devo dimostrare il mio valore’, pensavano a chissà quale tigre del materasso”. Adesso invece Alba Parietti vive da sola ed è single. “Sono stata forse ossessionata per anni dal sesso, ma da questo punto di vista la menopausa mi ha liberata“, ha concluso sull’argomento.