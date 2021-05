Si chiama Rosalba ed è la tata della “royal family” italiana. Stiamo parlando dei Ferragnez che, proprio nei giorni scorsi, hanno festeggiato il compleanno di quella che Chiara ha definito “la miglior nanny di tutti i tempi“. Rosalba che nella foto postata dall’influencer su Instagram indossa una divisa, è con i Ferragnez sin dalla nascita di Leone e ora si prende cura anche di Vittoria. “Quando ero incinta non capivo precisamente cosa stava succedendo. Poi la nascita di Leone ha cambiato tutto. Ci ho pensato molto, lo sto vedendo crescere, sto assistendo a questo incredibile miracolo, un batuffolo che diventa sempre più una persona con un pensiero, un carattere, una voce. Leone mi ha insegnato il valore della morte. E quindi della vita. Mi ha messo davanti al baratro della fragilità, alle preoccupazioni, al fatto che non vivi più a cuor leggero come prima. È come una costante interrogazione con te stessa, con le tue paure, con la vita”, aveva detto Chiara in una intervista a Vanity Fair a proposito della maternità. Ora è arrivata anche la piccola Vittoria: Fedez e la moglie amano passare il tempo con i figli e i loro “racconti social” sono amati da milioni di persone nel mondo. È ovvio però che ci sia bisogno di una tata, anche perché i viaggi di Chiara Ferragni sono molto frequenti. E allora, ecco Rosalba. “Mi trovo in una situazione privilegiata, ma sono convinta che nessuna donna debba rinunciare alla propria professione diventando mamma. Leone ha aggiunto energia al mio lavoro“, parola di Chiara Ferragni.