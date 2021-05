Vendeva piante e fiori occupando abusivamente un passaggio pedonale senza neanche l’autorizzazione alla vendita. Così un fioraio 53enne di Posillipo è stato denunciato per invasione di terreni e multato per occupazione di suolo pubblico, assenza di autorizzazione alla vendita al dettaglio in media struttura e per non aver esposto la tabella pubblicitaria sul frontespizio d’ingresso. Al termine dell’operazione sono state sequestrate 3378 tra piante e fiori e 70 sacchi di terreno.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, gli agenti del commissariato del comune nella provincia di Napoli, i militari del comando provinciale della guardia di finanza del capoluogo campano e il personale della polizia locale hanno effettuato un controllo al fioraio lo scorso mercoledì mattina. L’intervento delle forze dell’ordine si era reso necessario perché il passaggio pedonale nei pressi dell’attività commerciale era bloccato dalle circa 3mila piante esposte, beni per la vendita dei quali solo successivamente gli agenti hanno scoperto che il titolare non aveva l’autorizzazione.