“Quando avremo fatto gli over 60, e soprattutto 65, potremo aprire in maniera multipla e parallela a tutte le classi di età“. Lo ha detto il commissario Francesco Paolo Figliuolo, a margine dell’inaugurazione dell’hub vaccinale al centro commerciale Porta di Roma. “Sugli over 80 anni ci siamo, sugli over 60 la media è bassa, concentriamoci sugli over 60”, ha aggiunto. “Fare la vaccinazioni nelle scuole ai ragazzi? Ci stiamo pensando, come si faceva una volta negli anni Settanta”