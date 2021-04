Tra Jeff Bezos ed Elon Musk è ‘guerra spaziale’. La notizia – riportata tra gli altri dalla Cnn – è la seguente: la compagnia spaziale Blue Origin del fondatore di Amazon ha fatto causa alla NASA perché ha scelto Elon Musk e la sua SpaceX per costruire il mezzo di atterraggio che depositerà i prossimi astronauti statunitensi sulla Luna. “La NASA ha cambiato le regole del gioco all’ultimo momento”, è la denuncia. E ancora: “Questa decisione elimina la possibilità di concorrenza […] e non solo ritarda, ma mette in pericolo il ritorno dell’America sulla Luna“.

L’aspra polemica infatti è incentrata sul programma Human Landing System della NASA, che inizialmente mirava a far competere almeno due società del settore privato per costruire il mezzo spaziale. All’inizio di questo mese, la NASA ha annunciato a sorpresa che sarebbe andata avanti con SpaceX come unico appaltatore del progetto, citando come motivo principale di questa scelta l’aspetto economico. Per questo Jeff Bezos ha presentato ricorso presso un’agenzia federale chiedendo di annullare la sua decisione e di “sollecitare nuove offerte” chiarendo i “fondi disponibili”. La NASA al momento sembra non voler rispondere.

Chi non ha aspettato un attimo per rispondere è stato invece Elon Musk, il quale ha twittato un messaggio ambiguo in cui ha sottolineato come l’azienda di Bezos debba ancora riuscire a mandare in orbita un velivolo scrivendo “non riesce ad alzarlo (in orbita)“. Non contento, ha pubblicato un ulteriore e pungente tweet raffigurante l’articolo originale del New York Times relativo all’annuncio di Blue Origin, modificando la foto di apertura del pezzo ribattezzandolo “Blue Balls” (Palle Blu).