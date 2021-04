Ancora un nuovo scontro social che vede protagonista Matteo Salvini e, in questo caso, Tommaso Zorzi. L’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip ieri, 28 aprile, ha pubblicato delle Instagram stories: “Quello (Matteo Salvini, ndr) festeggia perché ha 100mila firme sulla sua petizione di mer*a sul coprifuoco… 100mila firme è niente, una disfatta. Le mie storie fanno 100mila visualizzazioni in 20 minuti. Sapete che vi dico? Per dimostrarvelo lancio io una petizione: se raccolgo 100mila firme in un giorno domani mangio la pizza con l’ananas“.

Il segretario della Lega ha replicato così: “Secondo l’amico Zorzi, che peraltro mi sta anche simpatico, voi che avete firmato la petizione siete NIENTE. La raccolta firme a cui avete aderito è solo una ‘petizione di merda’ a confronto delle sue importantissime storie Instagram. Se non rispetta me amen, gli chiedo almeno di rispettare voi e la richiesta di libertà e lavoro di migliaia di italiani, meno fortunati di lui”. L’influencer ha ribattuto: “Salvini finge di non capire. La tua battaglia con la Lega per l’abolizione del coprifuoco viene descritta come una grande vittoria perché ha raccolto 100 mila firme. E bravi voi. Invece noi per le oltre 500 mila firme per il Ddl Zan cosa dovremmo fare? Ballare T’appartengo sui tacchi mentre prepariamo dei cupcake a forma di caz*o?”

E mentre la “petizione per la pizza all’ananas” è stata chiusa e Tommaso Zorzi è stato costretto a ripiegare sui social (superando abbondantemente i 100mila voti), tantissimi hater si sono scagliati violentemente contro di lui .