“La donna della mia vita nella mano della quale vorrei morire. Era in macchina con me nella notte dell’attentato. Maria è anche la mia perla come talent scout. La mia scoperta più esaltante. Lei non voleva saperne di fare televisione”. Parole dolcissime che Maurizio Costanzo ha detto al settimanale Diva e Donna ovviamente a proposito di Maria De Filippi. Un amore che dura da 30 anni, un amore vero: “Tanta amicizia e solidarietà reciproca, che poi fanno parte dell’amore. Non dimentica quello che ho fatto per lei. Ci unisce anche la stessa ipersensibilità per gli animali”. E in una intervista al Corriere della Sera, Maria aveva raccontato i momenti dell’attentato: “Ho avuto una paura folle. Abbiamo cenato e sono arrivate le telefonate. È stato un colpo di fortuna, quella persona che lo portava di solito in macchina non si presentò. Da quel momento partì la scorta e promisi a mio padre che non sarei più salita in macchina con lui. Chiesi a Maurizio, inoltre, di non parlare più di mafia”.