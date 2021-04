Il principe Harry è tornato in California dopo aver partecipato ai funerali del nonno, il principe Filippo, lo scorso sabato. Lo scrive il New York Post, spiegando che Harry quindi ha saltato il 95esimo compleanno della regina Elisabetta II. Secondo il tabloid americano, il principe è atterrato al terminal privato dell’aeroporto di Los Angeles a bordo di un volo dell’American Airlines, poi un autista lo ha riportato a Montecito, dove si trova la villa in cui abita. Sempre secondo il New York Post, Harry è ora in quarantena, secondo le norme californiane anti-Covid che regolano i viaggi internazionali.

In ogni caso, prima di ripartire, Harry ha incontrato la nonna “almeno due volte”, per altrettanti colloqui privati con lei, come ha rivelato Omid Scobie, giornalista e scrittore amico di Meghan Markle e co-autore della sua discussa biografia “Finding Freedom”. A suo dire, in queste occasioni non si sarebbe entrato però nel vivo dei temi spinosi legati alla “Megxit” e alla celeberrima intervista dei Duchi del Sussex con Oprah Winfrey.

“Il viaggio di Harry – ha detto Scobie ripreso dal Daily Mail – aveva lo scopo di rendere omaggio al nonno e di stare vicino a sua nonna e ai suoi parenti. Si è trattato, quindi, di un soggiorno concentrato sulla sua famiglia. Sabato scorso, è riuscito a rompere il ghiaccio, in vista di future conversazioni, ma le questioni più importanti non sono state affrontate in profondità. La famiglia si è semplicemente concentrata sui temi del momento”.