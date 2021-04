Grande paura a Pomeriggio 5, il programma pomeridiano condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Come sempre, l’ultima parte della trasmissione è dedicata al gossip e ieri 21 aprile si è parlato del compleanno della regina Elisabetta. All’improvviso però è accaduto qualcosa di imprevisto: un rumore molto forte ha terrorizzato tutti e la conduttrice ha interrotto la diretta. “Ho sentito un grande boato, cosa è stato? Andiamo in pubblicità per favore“, ha detto.

Rientrati in studio, Barbara D’Urso ha chiarito: “Mi hanno detto gli autori che sono stati due tuoni. Ma il boato è stato davvero enorme, ci siamo spaventati tutti”. Immediati i commenti dei fan della trasmissione su Twitter: “Abito in zona, anche io li ho sentiti” oppure “Tranquilla Barbara, li ho sentiti anche io. Sono tuoni”. Insomma, tutto sotto controllo. Tuttavia sembra che questa parte della trasmissione sia stata immediatamente cancellata dal sito web ufficiale.